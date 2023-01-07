Во временно подконтрольном России украинскому Севастополю сообщают о звуке взрыва, слышанном ночью 7 января. Представитель оккупационной "власти" заявил о работе систем противовоздушной обороны и сбитого беспилотника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы. Так, взрыв слышали в районе Стрелки, на Фиоленте, Юмашева – около двух часов ночи, пишут в паблике "Чп/Севастополь". По словам пользователей, аж "окна задрожали". Также сообщается, что около трех часов ночи якобы видели летящую ракету. Так называемый "губернатор" Севастополя в своем Telegram заявил о сбитых силами ПВО дронах. По словам гауляйтера, беспилотник якобы был сбит над Северным молом над морем. Ранее сообщалось, что ночью 5 января на северо-востоке захваченного РФ Крыма в поселке Нижнегорский раздались взрывы. Перед этим стало известно, что в районе мыса Фиолент возле Севастополя ночью раздались взрывы. Очевидцы также рассказывали о пожаре. Напомним также, что 3 января в Джанкое в Крыму слышались звуки взрывов, а в небе видели следы работы ПВО. А днем ранее, 2 января, в Севастополе тоже прогремели взрывы — тогда сообщалось, что в оккупированном городе работали системы ПВО, и якобы над Севастополем сбили беспилотник. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.