В России открыто раскритиковали заявление президента Владимира Путина об объявлении "перемирия" на Рождество. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). В частности, военный преступник Игорь Гиркин назвал путинское "прекращение огня" "смелом и решительным шагом к поражению и капитуляции" войск РФ. Другие известные милблогеры, как говорится в отчете ISW, использовали слова диктатора о "перемирии", чтобы в который раз раскритиковать Кремль за ведение войны. "Объявление о "прекращении огня", вероятно, будет продолжать служить причиной невралгии для голосов в информационном пространстве России, ранее имевших взаимоподкрепляющие отношения с Путиным", — добавили специалисты. Ключевые выводы Института изучения войны: Российские официальные лица и милблогеры преимущественно не отреагировали на заявление США о новой военной помощи Украине более чем на 3 миллиарда долларов. Некоторые элементы российского информационного пространства схватились за заявление Путина о "перемирии", чтобы распространить нарратив о том, что он является защитником религиозных ценностей. Известные российские милблогеры продолжают использовать свои платформы, чтобы выступать за ликвидацию украинской культурной и этнической идентичности. Российские и украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Кременной и Сватового. Российские власти и военное руководство продолжают сталкиваться с негативной реакцией из-за своего ответа на украинский удар 31 декабря по российской базе в Макеевке (Донецкая область). Российские оккупанты продолжают преследовать украинских детей, чтобы консолидировать социальный контроль на захваченных территориях. Напомним, российский диктатор Путин поручил ввести "режим прекращения огня" на Рождество. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ хочет использовать Рождество как прикрытие. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.