8 января православная церковь отмечает Собор Пресвятой Богородицы. Праздник официально был установлен в VII веке, но фактически уже с IV века в этот день прославляли не только рождение Христа, но и восхваляли Деву Марию как мать Мессии. Обо всех приметах и запретах 8 января — читайте в материале Styler. Традиции этого дня Во многих местах в этот день женщины пекли пироги — часть относили к церкви как поднос Богородицы. На Руси Собор Пресвятой Богородицы имел особое значение, поскольку считался большим женским праздником. В народном календаре он назывался Бабьи каши, или Праздник повитух и рожениц. 8 января женщины, уже имеющие детей, приносили повитухам блины, пироги, наливку или пиво и приводили детей, чтобы их благословили. Угощения должны были гарантировать женщинам, которые их преподносили, счастье и легкие роды. Также повитухам дарили отрез материи или полотенца — это должно было обеспечить легкую судьбу детям, принятым ими. Если зяблики спели, скоро потеплеет. Если после заката небо красное, то сильно похолодает. Северный ветер – до мороза. Вьюга и мороз 8 января обещают холодное лето. Солнечное и ясное утро – к хорошему урожаю проса. Пригоревшая в этот день — до снегопада. Услышать пение синиц – к ночным заморозкам. Если вороны собираются в стаи и кружат, то скоро будет вьюга. Что сегодня нельзя делать В этот день нельзя покупать веревки – на беду. Нельзя варить или пить кисель – к покойнику. Не стоит выяснять отношения с близкими – это приведет к долгосрочному конфликту. Избегайте работ по хозяйству, а также рекомендуется отложить ремонт. 8 января именины празднуют : Александр, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Анфиса, Мария. Ранее мы писали, какие церковные праздники отметим в январе 2023 года. Читайте также, как убрать елку так, чтобы не засыпать все иглами.