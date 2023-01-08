Украинские защитники продолжают уничтожать российских кафиров. Потери государства-агрессора растут каждый день. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. "Да, 5 января из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами", — указывают в Генштабе. Трупы захватчиков должны разгрузить в местные морги. Напомним, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля Россия потеряла более 110 тысяч единиц личного состава и огромное количество военной техники. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.