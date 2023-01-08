Для пышной выпечки – от блинов до тортов – можно воспользоваться содой или специальным разрыхлителем, который продается в любом магазине. Но в какое тесто добавлять тот или иной порошок? Об этом читайте ниже в материале Styler. В чем разница между содой и разрыхлителем? Пищевая сода – это белый кристаллический порошок, щелочное вещество под названием бикарбонат натрия. Сода активируется при соединении с кислотным ингредиентом и жидкостью. После активации образуется углекислый газ, позволяющий выпечке подняться и стать легкой и пушистой. В отличие от пищевой соды, разрыхлитель содержит как основание (бикарбонат натрия), так и кислоту, необходимые для "поднятия" продукта. Кукурузный крахмал также обычно содержится в разрыхлителе. Его добавляют в качестве буфера для предотвращения активации кислоты и основания во время хранения. Простые правила добавления порошка Чтобы выпечка всегда выходила "на ура", нужно помнить о простых правилах добавления соды и разрыхлителя в тесто. Важно понимать, что сода и разрыхлитель – не взаимозаменяемы. Когда добавлять соду Она помогает только в том случае, если среди компонентов есть кислые продукты, например кефир, сметана, простокваша, сыворотка и т.д. Если тесто не из кислых компонентов, соду можно потушить уксусом, лимонным или ягодным соком (из кислых ягод). Но здесь не всегда можно угадать, и тесто будет иметь неприятный вкус. Когда добавлять разрыхлитель Вместо того чтобы тушить соду, добавьте разрыхлитель. Его надо сначала смешать с сухими ингредиентами, например с мукой, а уже потом добавлять к остальной массе. В это время и начнется реакция по выделению пузырьков воздуха. Также узнайте, как правильно выбрать оливковое масло и при этом не выбросить деньги на ветер. Кроме того, мы писали, как нужно пить чай с лимоном, чтобы получить максимум витамина С.