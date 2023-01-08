Правильный сон ребенка первого года жизни крайне важен, ведь из-за специфики развития малыша – это вопрос его безопасности. Об этом известный педиатр Евгений Комаровский рассказал на своей странице в Instagram. Как должен спать ребенок По словам Комаровского, ребенок первого года жизни должен спать только на спине. Не на животе, не на боку, а только на спине! Почему это так важно? По статистике, сон на спине уменьшает вероятность синдрома внезапной смерти младенца (ССДН). СРСН – это явление, к сожалению совсем не редкое. Здоровый ребенок умирает во сне, и на вскрытии никаких признаков болезни обнаружить не удается. Пока медицинская наука не в состоянии однозначно ответить, почему так происходит. Первопричина – остановка дыхания, а почему оно останавливается – непонятно. Но есть факторы, повышающие вероятность развития синдрома, однако его механизмы совершенно неясны. Какие факторы увеличивают риск? Кроме факторов, на которые можно повлиять, в том числе и правильное положение во время сна, есть факторы, на которые повлиять невозможно: Пол – чаще это мальчики. Возраст – чаще 2-4 месяца. Время года – чаще зимой. Ребенок из двойни. Недоношенность. Ранее мы писали, что доктор Комаровский назвал преступные ошибки при лечении детей антибиотиками. Также педиатр разнес популярный метод лечения простуды.