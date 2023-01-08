В РФ устроили истерику из-за того, что украинские защитники в форме посетили православную рождественскую службу ПЦУ в Киево-Печерской Лавре 7 января, назвав "открытой войной" против УПЦ МП. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что таким образом государство-террорист использует религию как оружие и с его помощью осуществляет информационные операции, чтобы дискредитировать Украину. "Российские милблогеры ложно представили законную передачу Киево-Печерской Лавры от УПЦ МП, которая, по утверждению украинского правительства, имеет явные связи с Кремлем и оказывала материальную и духовную поддержку российской войне против Украины, в ПЦУ как нападение на возможность сторонников православной традиции Рождество", — говорится в отчете ISW. Специалисты также подчеркнули, что диктатор Владимир Путин фактически сам подтвердил то, что руководящая УПЦ МП РПЦ поддерживает вторжение РФ, когда в своей рождественской речи поблагодарил РПЦ за постоянную поддержку российских оккупантов на территории Украины. Напомним, 5 января Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры, бывшие в употреблении УПЦ МП, вернули в управление государства. А уже 7 января в Киево-Печерской Лавре прошла Рождественская служба митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля ВЦУ Эпифания. Это стало первым богослужением, которое совершила Православная Церковь Украины на территории Лавры. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.