Российские войска, несмотря на обещания Кремля прекратить огонь на Рождество, продолжали обстреливать в Запорожской области, и под удары кафиров попала миссия Организации Объединенных Наций, которая везла гуманитарный груз в Орехово. Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, передает РБК-Украина со ссылкой на слова чиновника в эфире телемарафона "Единые новости". Он констатировал, что страна-агрессор не соблюдала свои заверения о "рождественской тишине" 6 — 7 января, и нарушала собственные обещания не вести обстрелы в эти дни. "(7 января) у нас на Запорожье была делегация Организации Объединенных Наций, была руководитель гуманитарной миссии в Украине Дениз Браун. Было согласовано, что не будет обстрелов, однако к сожалению сторона агрессора, которая обещала, что не будет стрелять, (в субботу ) утром обстреливала даже миссию ООН, которая привезла в Орехово гуманитарную помощь", — сказал Старух. Чиновник отмечает, что оккупанты продолжают пренебрегать правилами ведения войны и бьют по общинам. "Россия — "православный талибан", который не понимает что-либо святое и пренебрегает всеми правилами человеческого сосуществования", — отметил Старух. Ранее сообщалось, что российские захватчики неделями не открывают "коридор жизни" в Запорожской области и не выпускают украинцев, желающих уехать с временно оккупированных территорий. Перед этим глава Луганской ОВ Сергей Гайдай заявил, что Россия не прекращала атак во время "перемирия". Напомним, 5 января российский диктатор Путин объявил об одностороннем прекращении огня во время рождественских праздников. Однако уже за первые три часа российского "перемирия" оккупанты 14 раз обстреляли Луганскую, а затем и Донецкую области. В результате обстрелов погиб житель Бахмута. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.