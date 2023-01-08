8 января в Украине ожидается морозная погода. Однако синоптики отмечают, что осадки не прогнозируются. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня на всей территории Украины будет сухая погода, снег или дождь не ожидается. Однако на дорогах западных областей местами возможна гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем в большинстве областей -3-8 градусов. В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской областях и Крыму от -1 до +4 градусов. Ночью в большинстве регионов -9 -14 градусов, а в восточных и северо-восточных областях до -20 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут до -10 градусов, а днем ожидается -4 -6 градусов. Напомним, недавно синоптики дали прогноз погоды до конца зимы и рассказали, когда ожидать морозов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.