В Перми (Российская Федерация) самолет авиакомпании "Победа" во время взлета занесло на заснеженной полосе, и воздушное судно врезалось и увязло в сугробах. В результате было отменено не менее шести рейсов. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местное издание properm. Дрифт взлетной полосой устроил пассажирский самолет, выполнявший рейс Пермь – Москва. Пилот не смог поднять в воздух борт, и судно во время разгона стало заносить, после чего оно врезалось в сугробы и прямо там завязло. Пассажиров эвакуировали и отправили в здание аэропорта. В результате инцидента никто не пострадал. Стали задерживать и переносить рейсы. Причем не только авиакомпании "Победа" в Москву и Минеральные Воды, но и вылеты в Санкт-Петербург, Сочи и Москву других авиакомпаний. "Сначала рейс переносили из-за погоды, но когда все-таки решили лететь, лайнер не смог даже доехать до самой ВПП – во время руления его занесло и он завязал в снегу", – говорится в сообщении в Telegram-канале Baza. Также в сети опубликовали видео с места происшествия. Ранее сообщалось, что в ноябре 2022-го в России в Тверской области в авиакатастрофе погиб чемпион по высшему пилотажу. Напомним, перед этим в России 17 октября на жилой дом Ейска упал самолет. В результате авиакатастрофы трагедии погибли 15 человек. А через несколько дней, 23 октября, упал еще один военный самолет – на этот раз на двухэтажный дом в Иркутске. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.