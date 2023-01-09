Состоявшиеся в столице Бразилии массовые беспорядки не имеют ничего общего с демократией и должны быть прекращены. Об этом заявил экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter. "Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако происходившие сегодня грабежи и захват государственных зданий, а также практиковавшиеся левыми в 2013 и 2017 годах не подпадают под действие этого правила", — заявил Болсонару. По его словам, в течение своего президентского срока он всегда уважал и защищал законы, демократию, прозрачность и свободу. Напомним, что бразильские правоохранительные органы освободили здание парламента от протестующих, ранее ворвавшихся в учреждение. Ранее сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонара ворвались в Конгресс. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить демонстрантов. Через несколько часов после начала протестов президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.