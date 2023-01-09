В Германии намерены ужесточить правила владения оружием. Под дополнительные ограничения могут попасть арбалеты и стартовые пистолеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW. Разработанный министерством внутренних дел Германии новый законопроект предусматривает, в частности, запрет для частных лиц на владение особо опасным полуавтоматическим оружием. В будущем сигнальные пистолеты и арбалеты, популярные среди участников праворадикального движения, могут быть доступны только при наличии лицензии на оружие. Предложение об усилении закона об оружии в МВД Германии высказали еще до новогодних беспорядков. А ночью на 1 января в нескольких городах Германии были совершены нападения на полицейских и пожарных, в том числе с применением петард и ракет. Ранее сообщалось, что об угрозе подготовки теракта с использованием самодельной химической бомбы власти Германии предупредили Федеральное бюро расследований США. Также ранее в Германии в Рурском районе стражи порядка задержали гражданина Ирана и, вероятно, его брата по подозрению в подготовке теракта, который мог привести к большому количеству жертв из-за использования ядов рицина и цианида. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.