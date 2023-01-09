Употребление одной или двух чашек кофе в день обычно не наносит вред здоровью человека. Однако ученые выяснили, что существует взаимосвязь между количеством кофе с увеличением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у группы людей с проявлением одного заболевания. Детали исследования поведали в журнале Американской кардиологической ассоциации. Для кого опасен кофе Употребление двух и более чашек кофе в день может увеличить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей с высоким артериальным давлением. Подразумевается давление выше 160/100. Ученые утверждают, что такого же риска нет при употреблении ежедневно одной чашки кофе и одной чашки зеленого чая у людей с повышенным артериальным давлением. Чашка зеленого или черного чая содержит 30-50 мг кофеина, а чашка кофе – от 80 до 100 мг. Что такое повышенное давление Высокое кровяное давление, которое врачи также называют гипертонией – это состояние, при котором сила давления на стенки кровеносных сосудов слишком высока. Это заставляет сердце работать с большей нагрузкой, чтобы перекачивать кровь. Измеряется давление в миллиметрах ртутного столбика (мм рт. ст). По данным Американской ассоциации сердца и Американского колледжа кардиологов, гипертония классифицируется при АД выше 130/80 мм рт. ст. Как проводили исследования Участниками эксперимента стали более 6570 мужчин и 12000 женщин от 40 до 79 лет на момент начала исследования. Все добровольцы предоставили данные с помощью медицинских обследований и самостоятельного заполнения анкет, оценивающих образ жизни, диету и историю болезни. За 19 лет наблюдений было зарегистрировано 842 смертельных случая в результате сердечно-сосудистых заболеваний. Большинство умерших активно употребляли кофе, а также у них была несбалансированная диета. "Результаты могут подтвердить утверждение, что люди с высоким кровяным давлением должны избегать чрезмерного употребления кофе. Поскольку люди с гипертонией более подвержены влиянию кофеина, вредные его эффекты могут превалировать над защитным эффектом и увеличивать риск смерти", — резюмировали ученые. Кстати, раньше мы писали о том, почему нельзя игнорировать бессонницу. А еще рассказывали о том, можно ли пить кофе на голодный желудок.