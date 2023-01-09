Итальянские власти примут шестой межведомственный декрет о поставках военной помощи Украине не ранее февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica. В конце января будут приняты решения, какие военные средства и в каком количестве будут отправлены в Украину. Речь идет о возможном отправке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T и управляемых ракет Aspide. В Офисе президента Украины заявили, что у Киева "все необходимые гарантии" от Италии из оружия. Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что Рим готовит новый пакет оружия для Киева. На стадии обсуждения, в том числе с Парижем, сейчас есть вопросы отправки систем ПВО совместного производства. Недавно СМИ писали о том, что США будто бы просят Италию ускорить следующий пакет военной помощи для Украины и, возможно, войдут зенитно-ракетные комплексы SAMP-T. Еще в октябре президент Владимир Зеленский обратился в Италию и Францию с просьбой предоставить Украине ПВО SAMP-T. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.