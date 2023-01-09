Российские военные сегодня ночью, 9 января, из тяжелой артиллерии обстреляли две общины Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. "Россияне дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Под прицелом две общины — Красногригорьевская и Марганецкая. Враг направил туда не менее десятка снарядов", — говорится в сообщении главы ОВА. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. Последствия ударов пока устанавливаются, они будут сообщены позже. Напомним, вчера, 8 января, российские военные в очередной раз обстреляли город Никополь в Днепропетровской области. Кроме того, оккупанты в ночь на 8 января дважды обстреливали из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.