Некоторые лекарства из-за своих "побочных эффектов" способны приводить к повышению давления, что может плохо влиять на здоровье и состояние людей, особенно страдающих гипертонией. Об этом в Instagram рассказала кардиолог Наталья Федов. Как влияет лекарство на давление? Врач описала типичные клинические ситуации. Например, у молодого и здорового человека вдруг – высокое давление. Или пациент с гипертонией имеет контролируемое давление, однако несмотря на прием препаратов — снова цифры повышаются. Впоследствии выясняется, что в последние дни пациент дополнительно начал принимать новые препараты. Какие препараты изменяют АД НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты) Они, несомненно, лидеры. Их используют как обезболивающие, а также как антипиретики (препараты для понижения температуры). Это – ибупрофен, диклофенак, мелоксикам. Стероидные гормоны Это – преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон. Носовые капли при насморке Они обладают сосудосуживающим эффектом. Казалось бы, просто капли или спрей, но при регулярном использовании несколько дней поднимают давление. Препараты, используемые при простуде и содержащие псевдоэфедрин или фенилэфедрин. Это – терафлю, грипго, фармацитрон. Оральные контрацептивы Здесь повышение давления может сопровождаться еще и сердцебиением и другими жалобами со стороны сердечно-сосудистой системы. Кроме лекарственных средств повышать давление могут: Энергетики – опасные напитки, бесконтрольно пьющиеся подростками и молодежью в целом. Препараты, используемые спортсменами для сжигания жировой ткани. К примеру кленбутирол — кроме наращивания мышц и потери веса вызывает повышение давления, тахикардию, чрезмерное потоотделение, тремор конечностей. "Если обращаетесь к врачу даже не по причине высокого давления, всегда уточняйте, какие препараты употребляете постоянно или какие принимали накануне", — советует кардиолог. Раньше мы писали, как нельзя принимать лекарство от давления. Читайте также, почему "рабочего давления" не существует, и какое давление можно считать нормальным.