Во время военных учений 28 самолетов Китая ворвались в зону противовоздушной обороны Тайваня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. На фоне учений Минобороны Тайваня отследило 57 военных самолетов и четыре корабля КНР. Среди обнаруженных самолетов – истребители J-11, J-16, Су-30 и J-10, стратегические бомбардировщики H-6. Ранее РБК-Украина сообщало, что китайская армия организовала совместное патрулирование боевой готовности и боевые учения в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Китай в последний раз проводил масштабные учения в конце декабря. Ранее сообщалось, что Япония за последние две недели неоднократно поднимала реактивные истребители и отправляла военные корабли для наблюдения за китайским авианосцем "Ляонин". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.