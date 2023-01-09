Освобождение Крыма – это вопрос времени, и Россия уйдет оттуда, как только остров перейдет под полный огневой контроль Украины. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона. По его словам, Россия уже готова убегать. "Если мы освобождаем территорию Луганской, Донецкой или Запорожской области, то Крым переходит под тотальный огневой контроль Украины. Я не совсем понимаю, что будут делать там россияне. Они будут понимать, что надо бежать", — сказал Подоляк. Он подчеркнул, что Украине нужно освободить все территории ради будущего детей. "Не надо, чтобы наши дети, которые сегодня сидят в бомбоубежищах, через 3-5 лет заплатили еще одну цену. Чтобы они потом умирали за право государства существовать. Поэтому мы сегодня подписали такой "контракт" — достигаем ли мы сегодня конца, и тогда наши дети живут в крутой стране, должны ли мы искать себе другое место в жизни, потому что тогда Украины не будет”, — сказал Подоляк. В четверг, 5 января, Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту дислокации российских военных возле Крыма. В больницы попали около сотни кафиров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.