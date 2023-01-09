Поддержка Украины странами Запада в войне против Российской Федерации является их обязанностью. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International. "Я не вижу много других решений, кроме того, что Украина победит в этой справедливой обороне. Я считаю обязанностью западных стран полностью поддерживать Украину, ведь она ведет ожесточенную войну против противника, превосходящего ее по численности", — заявил премьер -министр Чехии. По его словам, Украина должна остаться цельной и неделимой. Кроме этого, никто не может претендовать на украинские территории. Ранее президент Чехии Милош Земан призвал продолжать поддержку Украины, включая оказание военной помощи, и настаивает на том, что России, наконец, придется уйти из Украины. Также недавно РБК-Украина сообщало, что в Чехии призвали Россию предоставить гарантии безопасности своим соседям из-за разразившейся в Украине войны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.