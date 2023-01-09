Сегодня, 9 января, в Украине будет бушевать разнообразная, присущая зиме погода. Местами будет и снег, и дождь, и сильные порывы ветра Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Осадки В западной части местами днем дождь; в Закарпатье до 5° тепла, днем 4-9° тепла. "На остальной территории без осадков, только в большинстве северных и центральных, Одесской и Николаевской областях местами небольшой снег", — добавили синоптики; Температура днем от 3° мороза до 2° тепла, на Левобережье днем 1-6° мороза. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме востока, порывы 15-20 м/с. Как сообщалось, сегодня, 9 января, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 15-20 м/с. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.