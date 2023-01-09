Бразильский нефтяной гигант Petroleo усилил меры безопасности на своих НПЗ после угроз активов, в том числе крупнейшего топливного завода страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. По словам источников агентства в компании, угрозы были обнаружены разведывательным подразделением Petrobras, которое отслеживало сообщения в социальных сетях сторонников президента Бразилии Жаира Болсонара. Государственная компания заявила в воскресенье вечером, что все ее активы и нефтеперерабатывающие заводы работают в обычном режиме. "Petrobras принимает все необходимые превентивные защитные меры в рамках стандартной процедуры", — говорится в заявлении. Угрозы Petrobras поступали на нефтеперерабатывающие заводы в штатах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Парана. Petrobras имеет тысячу сотрудников частной службы безопасности и работает с полицией штата. Министр шахт и энергетики Бразилии Александр Сильвейра заявил, что поставки топлива в Бразилию будут работать в обычном режиме, как и нефтеперерабатывающие заводы страны. "Помимо наблюдения за статусом протестов в этих структурах мы сохраняем бдительность и в координации с другими министерствами и штатами для обеспечения снабжения", — говорится в заявлении. Напомним, 8 января сторонники ультраправого экспрезидента Бразилии Жаира Болсонара ворвались в Конгресс. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить демонстрантов. В результате беспорядков было задержано более 400 человек. 1 января Лула да Силва в третий раз стал президентом Бразилии. Во время инаугурации полиция задержала мужчину, который хотел проникнуть в здание с ножом и взрывным устройством. Кроме того, мы писали, что команда Лулы да Силвы подала в суд бывшего президента Жаира Болсонара. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.