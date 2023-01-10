Гороскоп на 2023 год обещает финансовую удачу нескольким знакам Зодиака. Сначала скажется влияние Юпитера в Овне, а затем – в Тельце. Это обещает развитие в карьере и реализации проектов. Ожидается хорошая прибыль и интересное продвижение по службе. Кому из знаков Зодиака будет везти с деньгами в 2023 году, рассказали в SantePlus. Овен Это амбициозный и динамичный знак будет переполнен положительной энергией, и это позволит ему полностью себя отдавать работе и деятельности. Упорство и склонность к тому, чтобы идти до конца, позволит Овнам реализовать самые интересные проекты. 2023 год готовит приятные сюрпризы для этого знака и принесет положительные изменения. Возможно продвижение по карьерной лестнице, предложение новой работы с более привлекательными финансовыми перспективами. Все это позволит улучшить свое финансовое положение. Близнецы Везение в 2023 году будет сопровождать Близнецов. Они смогут продвинуться по карьерной лестнице и улучшить свои профессиональные способности. Обязанностей станет больше, но Близнецы будут щедро вознаграждены за свои усилия. Особо стоит быть внимательнее во втором квартале года. Профессиональный круг Близнецов будет расширяться, и появится возможность завязать новые контакты за границей. Это позволит расти и повышать свой профессиональный статус. А значит – будут расти доходы, будет увеличиваться зарплата. Скорпион Нынешний год станет успешным в финансах для Скорпиона. Они смогут проявить себя на работе и получить ощутимую денежную прибыль. А вместе с этим – огромное моральное удовлетворение своей работы. Профессиональная среда будет приятной и это позволит амбициозным Скорпионам усовершенствовать свои навыки и приобрести новые. В марте возможно интересное предложение, связанное с работой – продвижение по службе или новое направление в карьере. Кстати, раньше мы писали о том, кому из знаков Зодиака 2023 год принесет исполнение заветной мечты. А еще рассказывали о том, кому из знаков Зодиака 2023 год принесет настоящую любовь.