Большинство украинцев, вынужденных выехать в Польшу, спасаясь от войны, хотят вернуться домой. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TOK.FM. По мнению дипломата, приобретенный в этой стране опыт они могут использовать для восстановления Украины. “Большинство временно проживающих в Польше украинцев хотят вернуться в Украину. Для них возможность определенное время прожить в Польше – опыт, используемый ими для собственного развития. Опыт работы в Польше потом можно было использовать в Украине для восстановления нашего государства”, – заявил посол. Он также поблагодарил народ и власть Польши за открытость, доброжелательность, дружеское отношение к украинцам, которые должны искать временное убежище. "Это огромная помощь, и мы за это безгранично благодарны", – подчеркнул Зварич. Напомним, что количество беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, достигло 7 915 287 человек. Также ранее мы писали, что Еврокомиссия выделила еще 100 миллионов евро помощи для семи стран-членов, наиболее принимающих беженцев из Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.