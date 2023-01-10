Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение законопроект, определяющий условия для дальнейшей институционализации коррупции в России путем манипулирования законодательством. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Путин внес в Госдуму законопроект, денонсирующий Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и выводящий Россию из Группы государств против коррупции (ГРЕКО). Путин представил законопроект на том основании, что Совет Европы прекратил членство России в ГРЕКО, тем самым лишив Россию права голоса, но требуя сотрудничества по ряду обязательств. Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот шаг якобы не подрывает способность российского законодательства бороться с коррупцией и подчеркнул, что нигде в мире коррупция не искоренена. Аналитики отмечают, что ранее Путин уже пытался институционализировать коррупцию с помощью различных юридических манипуляций. Ранее депутату Госдумы сообщили о подозрении за посягательство на территориальную целостность Украины. В ходе обысков у него нашли документы, подтверждающие наличие 11 квартир в Киеве. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.