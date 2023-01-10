Руководитель Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Британии Бен Уоллес в ходе телефонного разговора обсудили совместные усилия в сфере оборонной поддержки Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона. "Стороны обсудили текущие усилия для поддержки Украины, в частности путем оказания помощи в сфере безопасности", — говорится в сообщении пресс-службы Пентагона. Также отмечается, что Министр обороны США высоко оценил последовательную помощь Украине со стороны Британии. В Пентагоне также отметили, что оба министра ожидают скорейшей встречи в Европе в ближайшие недели, а также углубления особых отношений между двумя странами. Ранее Уоллес заявил, что открыт по поставкам Украине систем вооружений большей дальности, если Россия будет продолжать обстреливать гражданские районы. Перед этим в Пентагоне рассказали, какую модификацию БМП Bradley получит Украина в рамках крупнейшего пакета военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.