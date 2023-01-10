Сегодня, 10 января, в большинстве регионов Украины ожидаются сильные порывы ветра. Кое-где температура опустится до 15 градусов мороза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Сегодня в Украине облачно с прояснениями. На Западе, а днем в Винницкой, Житомирской и Киевской областях мокрый снег и дождь. На остальной территории Украины без осадков. Кроме того, в Винницкой, Житомирской и Киевской областях на дорогах ожидается гололедица. Температура ночью прогнозируется на уровне 3-8 градусов мороза, в западных регионах 1-6 градусов тепла. Днем 0-5° мороза, в юго-западной части 1-6° тепла, в Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 5-10° тепла. При этом в восточных регионах ночью температура опустится до 10-15° мороза, днем 6-11° мороза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине помимо большинства западных регионов порывы 15-20 м/с. Погода в Киевской области В области облачно с прояснениями. Ночью осадки не ожидаются, а днем местами мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Температура ожидается ночью на уровне 3-8° мороза, днем 0-5° мороза. В Киеве ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с (I уровень опасности). Напомним, синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.