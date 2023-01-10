оккупанты чувствуют острый кадровый голод и во время мобилизационных мероприятий "зазывают" людей с инвалидностью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ. Во временно оккупированной Горловке Донецкой области 6 января во время очередного рейда мобилизовано около 30 человек. Следует отметить, что четверо из них – с инвалидностью. После двух дней так называемой подготовки на полигоне "Восточный" их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск. Ранее мы писали, что в Оренбургской области РФ произошел пожар в палаточном лагере для мобилизованных. Вероятными виновниками пожара называют пьяных офицеров. Также сообщалось, что в Томске вспыхнул лагерь для мобилизованных. Одна из версий инцидента – саботаж. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.