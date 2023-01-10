Усиление роли ПВК "Вагнер" и превращение ее основателя Евгения Пригожина в альтернативный центр силы, безусловно, является признаком отчаяния, в котором находится Кремль в связи с неудачами в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Государственного департамента США Неда Прайса. Отвечая на вопрос журналиста о позиции Вашингтона по усилению влияния Пригожина, входящего в окружение российского президента Владимира Путина, Нед Прайс отметил, что это "свидетельствует о том, что россияне все чаще обращаются к более радикальным средствам для опрокидывания сил в Украину". "Многие из этих бойцов — не высококвалифицированные пехотинцы, а заключенные, во многих случаях обвиняемые и осужденные за тяжкие, насильственные преступления. Они воюют в Украине, потому что им пообещали помилование. Это само по себе противно. Мы указали на то, что это пахнет отчаянием. И это не изменит исход войны", — заявил он. Напомним, что группа "Вагнера" уже находится под санкциями США, а в начале декабря американские сенаторы внесли законопроект о признании ПИК "Вагнер" террористической организацией. В документе уточняется, что речь идет не только о "вагнеровцах", а также о любых аффилированных группах. При этом в Штатах внесли частную военную компанию "Вагнер" в список организаций, вызывающих беспокойство в сфере свободы вероисповедания. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.