Полномасштабное вторжение РФ может перейти в затяжную войну, но в настоящее время полностью на стороне Украины. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства. "Говорят, что (президент РФ Владимир – ред.) Путин живет с верой в то, что время на стороне России. Наш главный вклад в мир – продемонстрировать своими действиями, что время, наоборот, на стороне Украины. Швеция и наши союзники должны продолжать оказывать широкую финансовую и военную поддержку Украине, продолжать усиливать давление на РФ", – заявил премьер Швеции. По его словам, война в Украине ведется на двух фронтах – украинская оборонная война против российской агрессии и оккупации, а также российская война на истощение против воли Украины к самозащите и не в последнюю очередь против единства Запада. "Все указывает на то, что мы должны быть готовы к затяжной войне. Стратегические цели России остаются неизменными, как и очевидная борьба Украины за свою свободу. Однако именно на стороне Украины закон", — добавил Кристерссон. Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с Кристерссоном призвал Швецию передать ВСУ системы Archer и усилить возможности Украины по защите неба зенитно-ракетными комплексами RBS-98 и самолетами Gripen. Президент также призвал других западных лидеров поддержать Украину снабжением ПВО. После этого премьер-министр Швеции заявил, что Украину может получить САУ Archer. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.