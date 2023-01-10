Российские военные ночью 10 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и артиллерии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. "9 часов тревоги, удары "Градами" и тяжелой артиллерией. Россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район. Во вражеский огонь попала Марганецкая община. Туда прилетели более 30 смертоносных снарядов", — говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА. По его словам, во время ночных обстрелов со стороны оккупантов никто не пострадал. Но есть разрушение – повреждены жилые дома и кафе. Все последствия обстрела еще выясняются. Напомним, вчера российские военные из тяжелой артиллерии обстреляли две общины Днепропетровской области. Также 8 января российские военные в очередной раз обстреляли город Никополь в Днепропетровской области. Кроме того, оккупанты в ночь на 8 января дважды обстреливали из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.