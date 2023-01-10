Япония и Франция будут работать вместе, чтобы как можно быстрее помочь Украине справиться с последствиями российского полномасштабного вторжения. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с премьером Японии Фумио Кишидой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today. Премьер-министр Японии Фумио Кишида начал недельную поездку по Европе и Северной Америке в Париже, проведя переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президент Франции поблагодарил правительство Японии за экономическую и гуманитарную поддержку Украины и сказал, что обе страны будут работать вместе, чтобы помочь Украине и всему миру справиться с последствиями российского вторжения, особенно с проблемами энергетической и продовольственной безопасности. Политики также на встрече обсудили попытки КНДР создания новых ракет средней и большой дальности. "Япония может рассчитывать на нашу неизменную поддержку, чтобы противостоять вопиющим нарушениям международного права со стороны Пхеньяна", — добавил президент Франции. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кишида провели телефонный разговор. В ходе которого украинский лидер призвал главу японского правительства принять участие в реализации "формулы мира". Ранее стало известно, что руководитель офиса президента Андрей Ермак также пригласил премьера Японии в Украину. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.