Французская гуманитарная миссия передала Черниговской области конструкции трех мостов, которые установят вместо разрушенных в результате боевых действий. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Министерство инфраструктуры Украины. Один из мостов уже собран и установлен на балки, а на проезжую часть было нанесено специальное покрытие. Теперь там нужно установить пешеходные плиты и обустроить подходы к мосту. После этого движение транспорта будет возобновлено. Отмечается, что во время активных боевых действий в Черниговской области было уничтожено 27 мостов и путепроводов. В настоящее время проезд восстановлен на 20 из них. Напомним, что 10 января российские войска в очередной раз обстреляли пограничные населенные пункты в Черниговской и Сумской областях из минометов и артиллерии. Всего было зафиксировано более 40 приходов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.