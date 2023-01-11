Сегодня, 11 января, погода в Украине будет удивлять: местами, в зависимости от региона, градусники будут показывать где-то 5 мороза, а где-то 8 тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Натальи Диденко. Погода в Украине Температура в западных областях теплая погода удержится, ожидается 0+5 градусов; в восточных областях ожидается днем -4…-9 градусов; в северных и центральных областях в течение дня -1…-5 градусов; в южной части +1+4 градуса, в Крыму +4..+8 градусов, в Запорожье 0..-2 градуса. Ветер юго-восточного и южного направлений остается в Украине порывистым, сильным, некомфортным. Осадки Утром 11 января дождь, местами с мокрым снегом, пройдет в западных областях, преимущественно снег — на севере Украины. "Однако в течение дня в большинстве областей Украины никаких серьезных осадков не предполагается", – добавила синоптик. Погода в Киеве днем в столице — без осадков, но скользко; ветер юго-восточного направления, сильный; днем еще предполагается -4 градуса. Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.