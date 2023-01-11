С февраля 2022 года Национальная полиция Украины открыла почти 2,3 тысячи уголовных производств по факту коллаборационизма. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление пресс-секретаря Нацполиции Марьяны Ревы в эфире "5 канала". Она отметила, что под статью подпадает широкий спектр действий: от поддержки оккупантов в соцсетях, заканчивая занятием должностей на захваченных территориях. "У нас уже есть почти 2,3 тыс. уголовных производств по фактам коллаборационизма. На самом деле коллаборационная деятельность имеет достаточно широкий спектр, начиная от поддержки врага в соцсетях, оправдания агрессии, и завершая занятием должностей при оккупационных властях. Полиция фиксирует все эти моменты и расследует . Мы также сообщаем о подозрении установленным виновным лицам", — добавила Рева. Напомним, что в Херсоне обнаружили врача-предательницу, работавшую на российских кафиров. А раньше Служба безопасности задержала в Херсоне еще одного коллаборанта. Он охранял захваченные русскими войсками административные строения во время оккупации города. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.