Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Швейцария не дает добро на определенные военные поставки для Украины, которые требуют одобрения страны-производителя, чтобы иметь возможность реэкспортировать. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Europa Press. Выступая перед собравшимися в Мадриде испанскими послами, глава Минобороны заявила о направлении военной помощи Украине и заверила, что Испания продолжит это делать и в будущем, поддерживая законную оборону нашей страны против "несправедливой, незаконной и жестокой" полномасштабной военной агрессии России. Также глава оборонного ведомства Испании прокомментировала блокирование Швейцарией передачи Украины военным материалам своего производства. "Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но для материала нам нужно определенное разрешение от Швейцарии, которое она нам пока не предоставляет", — заявила она, добавив, что министерство обороны обратится в посольство страны с просьбой о помощи в получении такого разрешения. Роблес напомнила, что Испания начала помогать Украине с начала широкомасштабного вторжения РФ одиннадцать месяцев назад и будет продолжать это делать, к чему прибавляется прием беженцев, лечение раненых и обучение военнослужащих. Кроме того, министерша отметила военное усиление миссий НАТО по сдерживанию на восточном фланге Альянса и приверженность Испании коллективной обороны. "Любое минимальное нападение на страну НАТО активирует статью 5 и страны будут действовать в защиту мира", — подтвердила Роблес. Напомним, что Швейцария отказывала и Германии по поводу реэкспорта боеприпасов в Украину. Такую позицию Швейцария доказывает своим статусом нейтральной страны. Также сообщалось, что после очередного отказа в ноябре 2022 года в парламенте ФРГ призвали депутатов пересмотреть логистику поставок боеприпасов через Швейцарию, которая отказывается передавать Украине снаряды в зенитные установки Gepard. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.