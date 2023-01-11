В Киеве после обильного снегопада коммунальные службы проводят ликвидацию последствий непогоды. На улицах столицы работают более 250 единиц специальной техники и 225 коммунальщиков, убирая снег и расчищая проезжую и пешеходную части. Об этом 11 января заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КМВА. Он отметил, что с восьми часов утра количество задействованной техники и бригад увеличат. Также в администрации сообщили, что все остановки общественного транспорта, пути, тротуары, велодорожки работники коммунальных служб обрабатывают противогололедными средствами. "Призываю киевлян и гостей города быть сознательными и не мешать работе спецтехники. Без нужды не выезжайте на улицы Киева и не паркуйте автомобили по дорогам и улицам", — обратился Попко к жителям и гостям столицы. Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 11 января прогнозировали сильный снегопад, из-за чего водители призывали воздержаться от поездок на авто во время непогоды. Мэр столицы Виталий Кличко заявил вечером во вторник, что дорожники уже начали превентивно обрабатывать дороги противогололедными средствами. Напомним, перед этим в ГТЭК заявили, что в Киеве и области из-за усиления морозов стали чаще выключать свет. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.