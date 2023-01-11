В Херсоне продолжает улучшаться ситуация с теплом и водой. Соответствующие службы работают круглосуточно по обеспечению граждан услугами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко. "К системе централизованного теплоснабжения в Херсоне подключены 84% потребителей", — отметил чиновник. Тимошенко также рассказал, что водоснабжение уже восстановлено почти во всем городе, однако в области ситуация более сложная. "По состоянию на сейчас (10 января – ред.) только 25% населенных пунктов (области – ред.) с водой", — добавил замглавы ОП. Напомним, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что 10 января россияне обстреляли один из районов Херсона, в результате чего погиб. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.