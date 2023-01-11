Правительство Франции объявило о намерении ввести реформу пенсионной системы, предусматривающей повышение на два года пенсионного возраста. После этого профсоюзы призывали к стачкам и протестам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Как утверждают представители профсоюзов, эта пенсионная реформа несправедлива и не нужна. Так, лидеры профсоюзов договорились об общенациональной забастовке 19 января, которая откроет серию демонстраций и протестов. Опрос Odoxa показал, что четверо из пяти граждан выступают против повышения пенсионного возраста. Отмечается, что право выйти на пенсию в относительно молодом возрасте глубоко ценится во Франции и реформа станет серьезным испытанием способности президента Эммануэля Макрона достичь изменений, поскольку в стране растет социальное недовольство ростом стоимости жизни. Пенсионная реформа Макрона предполагает уход на пенсию в 64-летнем возрасте. Инициативу еще предстоит одобрить парламент. Как заявляют в правительстве, жизненно важно не допустить дефицита пенсионного бюджета. "Я хорошо понимаю, что смена пенсионной системы вызывает вопросы и опасения среди французов", — заявила премьер Элизабет Борн. Она также добавила, что Франция "должна смотреть правде в глаза". Реформирование пенсионной системы во Франции должно было состояться в 2020 году, но процесс заморозили из-за пандемии коронавируса. Правительство Франции планирует, что пенсионный возраст будет повышаться на 3 месяца в год, начиная с сентября – вплоть до 2030 года. С 2027 года для получения полной пенсии французам нужно будет отработать 43 года. Напомним, что три года тому назад верховный комиссар Франции по пенсиям Жан-Поль Делевое подал в отставку. Ее связывают с невозможностью власти упразднить пенсионную реформу, из-за которой в стране начались массовые забастовки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.