Японский военный эсминец Inazuma сел на мель у западного побережья страны в водах префектуры Ямагути. Судно ударилось о камни на морском дне, после чего произошла утечка нефти в акваторию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua. Сообщение об инциденте поступило на береговую охрану около 12:30 по местному времени (05:30 по Киеву) от экипажа эсминца Морских сил самообороны Японии (MSDF), заявившего о мощной "вибрации в корпусе". Министерство обороны и Береговая охрана Японии подтвердили, что эсминец столкнулся с камнями на морском дне и не мог двигаться. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал, хотя из-за повреждения судна в море могло вытекать небольшое количество нефти. Как сообщила японская общественная телекомпания NHK, около 20 членов экипажа на севшей на мель палубе судна бросали в море что-то, похожее на белое письмо, чтобы поглотить вытекшую из поврежденного эсминца нефть. Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года у побережья Турции произошел взрыв на грузовом судне, и среди пострадавших был украинец. Напомним также, что 18 декабря во время шторма в Сиамском заливе затонул корвет Королевских военно-морских сил Таиланда "Sukhothai". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.