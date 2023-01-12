Помощь при рождении ребенка оформляют на одного из родителей или опекунов, с которым постоянно проживает малыш. Оформление возможно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка, в период действия карантина и еще одного месяца после его завершения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики. Для оформления помощи онлайн нужно: 1. Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики. 2. Заполните онлайн-форму на получение услуги и наложите электронную подпись. 3. Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты. 4. Не позднее следующего дня после получения заявления органом социальной защиты назначат помощь (в случае правильно заполненной формы). Также можно воспользоваться комплексной услугой Малятко на портале Действие. Напомним, размер пособия при рождении ребенка фиксирован и одинаков для всех (несмотря на количество детей, воспитывающихся в семье). Размер этой помощи составляет 41280 гривен. Выплата осуществляется единовременно в сумме 10 320 гривен, а остальная помощь выплачивается в течение следующих 36 месяцев — по 860 гривен каждый месяц.