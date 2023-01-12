В России анонсировали увеличение численности вооруженных сил до 1,5 млн человек, а также формирование не менее 20 новых дивизий. В Генштабе ВСУ подвергли сомнению планы врага. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга. По данным представителя Генштаба, подобные планы свидетельствуют о намерениях РФ включиться в длительное противостояние и подготовку к ведению масштабных боевых действий. Громов отметил, что реализация такого плана потребует значительного времени и финансово-экономических ресурсов. "В то же время значительные потери в личном составе и вооружении, и технике, действиях международных санкций, а также анализ формирования соединений и воинских частей страны-агрессора с 2016 года до сих пор вызывает сомнения, что планируемые организационно-штатные мероприятия врагом будут завершены. сроки", — подчеркнул он. Напомним, в конце прошлого года Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах увеличить численность Вооруженных сил России еще на 350 тысяч человек. Таким образом, довести это количество до 1,5 млн человек. Как известно, с 1 января 2023 года штатная численность Вооруженных сил РФ определена в 1150626 военных. Следует отметить, что с начала полномасштабной войны количество потерь русской армии составляет 113 390 военных. Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 430 кафиров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.