Оккупанты произвели ракетный обстрел одной из подстанций "Укрэнерго". Сотни тысяч людей остались без света, а пожар на энергообъекте пришлось тушить треть суток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго". "Три ракетных прилета на подстанцию, которая обеспечивает свет для сотни тысяч человек. До 5 ракет за один раз. А гасить до конца тревоги нельзя — потому что по опыту знаешь, что может прилететь еще", — говорится в сообщении. Как рассказали электричества, восемь часов спасатели укротили пожар на объекте. Как сообщалось, к утру 12 января в Украине сохраняется значительный дефицит мощности. В девяти областях страны ввели аварийные отключения с самого утра. При этом в Украине уже восстановили более 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры. Это позволяет поставлять украинцам тепло. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.