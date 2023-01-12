Пограничники уничтожили в Соледаре (Донецкая область) группу боевиков ППК "Вагнера". Защитники применили минометы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы. По данным пограничников, "вагнеровцы" пытались продвигаться малыми группами в городскую застройку в Соледаре. Пехотинцы сосредотачивались на одном из подворий. Защитники ударили по "вагнеровцам" из минометов калибра 82-мм, после чего оккупанты отступили. "В результате обстрела нанесены потери живой силе захватчиков, подразделение противника отступило", — говорится в сообщении. Напомним, что данным Минобороны, в Соледаре продолжаются ожесточенные бои, однако украинские военные держат обороны и наносят врагу потери. Детальнее о ситуации в Соледаре и на Бахмутском направлении читайте в материале РБК-Украина "Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.