Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 января, провел телефонный разговор с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram. Сообщается, что президенты обсудили текущие вызовы безопасности. Кроме того, Зеленский поблагодарил Анастасиадиса за гуманитарную помощь для Украины и готовность поддерживать усиление санкционного давления на РФ. Как сообщалось ранее, вчера Зеленский встретился во Львове с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Они подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника. До этого президент провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны государственной границы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.