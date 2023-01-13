Президент России Владимир Путин ищет "козлов отпущения" из-за неспособности оборонно-промышленной базы решать проблему нехватки оборудования и технологий для армии. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Путин публично раскритиковал вице-премьера России Дениса Мантурова за невыполнение госзаказов предприятиями авиационной промышленности на заседании кабинета министров. Глава Кремля заявил, что некоторые предприятия еще не получили госзаказ на 2023 год и не готовятся увеличивать объем производства для потенциальных заказов. Аналитики считают, что инцидент, по всей вероятности, является частью информационной кампании Кремля, направленной на повышение имиджа Путина как лидера военного времени. Кремль мог бы вырезать критику из своей официальной стенограммы, но предпочел обнародовать резкий ответ Путина, возможно, для того, чтобы назвать других чиновников в Кремле виновными за проблемы, отмечают эксперты. Путин также, вероятно, пытается успокоить критику российских военных блоггеров по поводу недостатка современной техники и неспособности России поставить перед своей оборонно-промышленной базой задачу обеспечения военных потребностей. Напомним, Минобороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Им стал начальник Генштаба ВС РФ Герасимов Валерий Васильевич. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новое назначение говорит о том, что Россия повышает ставки в войне. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.