13 января православная церковь чтит память преподобной Мелании Римлянки . Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и весна будет хорошей. Обо всех приметах и запретах 13 января — читайте в материале Styler. Что известно о празднике Святая была монахиней, меценаткой и жила в Риме во времена упадка Римской империи. Свое имя получила в честь бабушки – Мелании Старшей, поэтому иногда ее также называли Меланией младшей. Мелания хотела сохранить целомудрие, но в 14 лет ее насильно выдали замуж и настояли на продолжении рода. После двух младенцев смертей мужчина, видя страдания жены, дал обет целомудрия и завещает ему все свои владения. Святая раздала все деньги нуждающимся и уволила много рабов. Затем вместе с мужем, бабушкой и другими христианками она бежала в Северную Африку, спасаясь от вторжения вестготов. В Тагасте (современный Алжир) Мелания основала два монастыря и посвятила остаток жизни служению и молитве. На Руси вечер 13 января назывался щедрым. Поскольку раньше день святой Меланьи приходился на 31 декабря, с почитанием святой связано понятие обилия, больших приготовлений – сборы Маланки. Женщины готовили множество блюд, чтобы угостить всех вошедших в гости. Наши предки приметили, что наши предки заметили, что наши предки в этот день ожидают дождя. Главные приметы этого дня В этот день оттепель будет теплой. Все деревья обильно покрыты инеем – ожидается урожай зерновых. Высоко взойдет солнце – весь год будет благодатным. Ночь ясная и тихая – год будет счастливым. Падает мягкий снег – будет хороший урожай, а если тепло – ждите дождливое лето. На обильный стол нужно готовить богатые блюда, а также кутью, которую называли щедрой. А вот песни лучше не готовить. День ангела отмечают Мелания, Пётр, Мартиниана, Мартина и Теофил. Раньше мы писали, когда нужно колядовать, щедровать и сеять. Кроме того, читайте о самых главных праздниках, которые нас ждут в 2023 году.