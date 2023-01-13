Члены Демократической партии США попросили президента Джо Байдена аннулировать прибывшего в страну дипломатическую визу экспрезидента Бразилии Жаира Болсонара. Письмо с соответствующей просьбой подписали 46 членов Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill. Согласно письму, Болсонару въехал в Штаты, когда он еще был президентом Бразилии, поэтому использовал визу A-1, предназначенную для официальных лиц. "Поскольку он больше не является президентом Бразилии и сейчас не является бразильским официальным лицом, мы просим вас пересмотреть его статус в стране, чтобы выяснить, есть ли законные основания для его пребывания и отозвать визу", — настаивают законодатели. Они попросили Минюст США привлечь к ответственности находящихся во Флориде лиц, которые финансировали или поддержали беспорядки в Бразилии 8 января. Также они хотят, чтобы ФБР расследовала, не предпринимались ли какие-либо действия на территории США для организации этих беспорядков. Напомним, в воскресенье, 8 января, сторонники ультраправого экспрезидента Бразилии Жаира Болсонара ворвались в Конгресс. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить демонстрантов. Через несколько часов после начала протестов президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков. Бразильские правоохранители освободили здание парламента от протестующих. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.