Премьер-министр Японии Фумио Кишида и премьер Канады Джастин Трюдо договорились, что страны будут способствовать сотрудничеству "Большой семерки" с целью поддержки Украины в войне с РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News. Премьер-министры также обсудили японские приоритеты во время председательства в G7 и важность дальнейшей координации в рамках G7 для поддержки основанной на правилах международной системы на фоне новых глобальных вызовов. Также две страны-участники "Большой семерки" намерены поддерживать тесное сотрудничество между членами G7 с целью осуждения российской неоправданной и незаконной агрессии против Украины и защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Отмечается, что политики также поделились беспокойствами по поводу более широкого глобального влияния российской военной агрессии против Украины, учитывая рост цен на продовольствие, горючее и удобрения. "Они пообещали совместно работать, в том числе вместе с партнерами по G7, над нахождением путей смягчения этого влияния, особенно на наиболее уязвимых людей", — отметили в офисе премьер-министра Канады. Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Хаяси Эсимаса подтвердили свою поддержку Украины, противостоящей полномасштабной военной агрессии со стороны РФ. Также перед этим президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Японии Фумио Кишидой заявил, что их страны помогут Украине справиться с последствиями вторжения РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.