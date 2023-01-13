Гороскоп на пятницу, 13 января, расскажет о знаках Зодиака, для которых этот особый день в календаре станет решающим и может повлиять на их дальнейшую жизнь. Об этом пишет Сhasdiy. Близнецы Гороскоп на 13 января предвещает Близнецам незаурядную Фортуну. Особенно повезет на личном фронте – любовь и отношения прекрасно начинать именно в этот день. Старые нерешенные проблемы с любимыми в этот день могут пройти сами собой. Или самостоятельно начните обсуждение и решение этих проблем – 13 января вам удастся это сделать с минимальным дискомфортом. Весы Вам может показаться, что вы еще не готовы к отношениям и определенной зависимости от другого человека. Однако новая любовь стоит на пороге и упорно стучится в дверь. Может быть, вам страшно прощаться с прошлым и творить новое будущее. Но звезды просят отпустить ваши страхи и войти в новый этап жизни без переживаний. Козерог Козороги могут получить неожиданное признание. От кого оно поступит, звезды не знают. Но с 80% вероятностью эта информация изменит ваше отношение к ситуации вокруг. Вы увидите новые пути решения проблем и сможете изменить свою жизнь к лучшему. Будьте более открыты с окружающими и точно не пропустите ничего интересного. Ранее мы писали, что строжайше запрещено делать в пятницу, 13 января, чтобы не навлечь беду. Кроме того, читайте, что ждет все знаки Ведического гороскопа в 2023 году.