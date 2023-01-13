Правительство США изучает 510 сообщений об НЛО, что более чем втрое больше, чем год назад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News. В отчете директора национальной разведки за 2022 год говорится, что с июня 2021 ему было подано 247 сообщений о неизвестных аномальных явлениях. Кроме того, в отчете говорится, что было выявлено еще 119 случаев, похороненных в старых записях за последние 17 лет, в результате чего неразобранными остались 510 отчетов. По его словам, большинство новых сообщений поступает от пилотов ВМС и ВВС США. Из них около 200 имели неприметные объяснения: это были воздушные шары, дроны или воздушные препятствия, погодные явления и воздушные пластиковые пакеты. Но ряд других не был объяснен, в связи с чем они находятся в центре внимания Пентагона, разведывательных служб США и НАСА из-за опасений не того, что это не инопланетные космические корабли, а неизвестные шпионские объекты других стран. "НЛО по-прежнему представляют опасность для полетов ВВС США и могут нести возможную угрозу сбора данных со стороны противника", — говорится в отчете. Ранее мы писали, что в Пентагоне в первый раз поведали об исследовании сообщений об НЛО. Согласно отчету, усилия до сих пор не дали никаких доказательств того, что инопланетяне посещали Землю или совершали аварийную посадку. Также сообщалось, что первая в своем роде группа, организованная NASA, приступила к исследованию того, что правительство называет "неизвестными воздушными явлениями", которые обычно называют НЛО. Кроме того, министерство обороны США в ноябре 2021 г. создало новую группу для расследования сообщений о присутствии НЛО в воздушном пространстве. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.